Харлан - найкраща спортсменка липня

Експертна комісія НОК України визнала українську фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою липня.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На чемпіонаті світу в італійському Мілані Ольга разом із партнерками по збірній посіла 4 місце у командних змаганнях шаблісток. Крім того, для всього світу наша уславлена спортсменка стала справжнім символом незламності українського спорту та українського народу.

"Вона чесно здобула перемогу у першому раунді індивідуальних змагань над російською фехтувальницею Анною Смірновою. Після бою Ольга проявила надзвичайний характер, не допустивши рукостискання з суперницею з країни-агресора. Її відмова підкоритися політичному тиску і не зрадити своїм принципам, знайшли відгук у серцях людей по всьому світу.

За принципову позицію й системну роботу щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, а також активну підтримку Ольги Харлан у питанні відновлення справедливості щодо її необґрунтованої дискваліфікації, за рішенням Комісії буде відзначена і Федерація фехтування України", - йдеться в повідомленні.