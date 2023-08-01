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Харлан - про дискваліфікацію: У той момент вже закінчувала з фехтуванням

Українка прокоментувала дискваліфікацію на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:59 250 0
Харлан - про дискваліфікацію: У той момент вже закінчувала з фехтуванням
#Ольга Харлан

Джерело - Tribuna.com.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан була готова пропустити командні змагання на чемпіонаті світу після дискваліфікації.

Про це вона розповіла порталу Tribuna.com.

"Моя команда фехтувала б без мене. Я сиділа б разом з ними, я б вболівала, робила все можливе, щоб допомогти морально, якимись порадами й т. д. Потім я б поїхала додому і чекала б, мабуть, що вийде термін дії моєї чорної картки. І потім все одно змагалася б. Це я зараз так думаю. У той момент я вже закінчувала з фехтуванням.

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Але у мене не було такого, що це все було дарма, моя карʼєра. Ні. Кажу, що, мабуть, воно повинно було так бути. Мабуть, що таким чином я повинна завершити свою карʼєру. Тому я в жодному разі не шкодую про те, що зробила. Я розуміла, що ризики є великі, бо за день до цього ми розмовляли з багатьма, з усіма були "за" і "проти", якщо щось буде. Ми не знали, що щось буде.

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Я вірила в те, що все-таки нададуть можливість вдарити шаблями – і на цьому закінчиться. Але вийшло як вийшло, і вийшло доволі непогано, бо зараз ми в команді дуже піднялися в рейтингу. І я дуже вірю в те, що ми триматимемо цей рівень, і в нас є надія, що ми приїдемо туди командою. Мабуть, я просто змирилася з тим, що воно так і є, так і буде. Я по-іншому не могла зробити – значить, воно так повинно бути", – сказала Харлан.

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