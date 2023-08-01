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Харлан про дискваліфікацію: Це така несправедливість, що мене просто порвало

Ольга Харлан розповіла, як переносила дискваліфікацію на чемпіонаті світу
Сьогодні 11:23 189 0
Харлан про дискваліфікацію: Це така несправедливість, що мене просто порвало
#Ольга Харлан

Джерело - Суспільне Спорт.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан була в істериці після дискваліфікації на чемпіонаті світу через відмову потиснути руку росіянці.

Про це вона розповіла суспільному.

"Я ридала і кричала. От що я робила. Коло мене сиділа моя команда, коло мене сиділи дівчата-рапіристки. Люди не могли зайти в бокс, бо там таке творилося. Я була в істериці, була на межі нервового зриву, мені здається. Це така несправедливість, що мене просто порвало.

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У мене була і досі є така злість за те, що вони роблять. Це не показує російську сторону людьми взагалі. Як вони діють у спорті, доводить, що вони нелюди. Немає значення, в якій сфері вони це роблять. Вони на війні нелюди, як вони катують і вбивають. Стріляють своїми ракетами й так далі. Так само і тут, немає винятків взагалі", – сказала Харлан.

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