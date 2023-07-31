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Українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

Сьогодні 16:16 237 0
Українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

Джерело - Чемпіон.

Вперше в історії українець здобув титул чемпіона Європи з картингу. Ним став Олександр Бондарев, партнером якого виступає благодійний фонд Favbet Foundation, що займається становленням молодого покоління, підтримуючи ініціативи у сфері освіти, здоров’я і спортивного розвитку.

Фінальний раунд Чемпіонату Європи відбувся в минулі вихідні на італійському треку Cremona Circuit.

У категорії OK Junior, у якій виступає українець Бондарев, взяв участь 81 найкращий картингіст з різних куточків світу.

На італійському треку українець фінішував на третій позиції та здобув подіум у 4-му етапі FIA Karting European Championship. 

Подіум в Іспанії, дві перемоги у Чехії та Данії та подіум в Італії принесли Олександру Бондареву абсолютну перемогу в боротьбі за титул чемпіона Європи-2023.

Нагородження Олександра як переможця Чемпіонату Європи 2023 відбудеться у грудні на загальній церемонії FIA разом з іншими пілотами картингу та гонщиками Формули-1.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року.

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