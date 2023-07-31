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На війні з росією загинув чемпіон України з фрі-файту Світличний

Світличний був Майстром спорту з фрі-файту та переможцем багатьох професійних турнірів
Сьогодні 15:00 195 0
На війні з росією загинув чемпіон України з фрі-файту Світличний

Джерело - Чемпіон.

У боях за Україну загинув актор та спортсмен Євген "Жека" Світличний. 

Про це повідомляє інстаграм підрозділу Гонор.

Йому було 29 років. Євген воював у лавах батальйону імені Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

Його не стало після виконання бойового завдання в ході стрілкового бою.

Світличний був Майстром спорту з фрі-файту та переможцем багатьох професійних турнірів у цій дисципліні, зокрема чемпіонату України.

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Допис, поширений Гонор Київ (@gonor.group)

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