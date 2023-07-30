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Збірна України відібралася до олімпійської кваліфікації

В Дубліні збірна зупинилася за крок від золота свого дивізіону
Сьогодні 20:41 322 0
Збірна України відібралася до олімпійської кваліфікації

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з хокею на траві відібралася до олімпійського кваліфікаційного турніру перед Іграми 2024 року.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Відбулося це за підсумками чемпіонату Європи-2023 в другому дивізіоні.

Результати України на Євро-2023:

  • 1-й тур: Україна - Португалія 6:3
  • 2-й тур: Україна - Ірландія 0:7
  • 3-й тур: Чехія - Україна 1:5
  • Півфінал: Італія - Україна 3:3 (3:4 Б)
  • Фінал: Ірландія - Україна 5:2

В статусі однієї з двох найсильніших команд дивізіону Україна відібралася на олімпійські кваліфікаційні турніри, які в січні проходитимуть в Іспанії та Пакистані.

Українці потраплять до вісімки команд в одному з двох кваліфікаційних турнірів. Для виходу на Олімпіаду збірна муситиме фінішувати в трійці призерів.

Україна вперше виборола медалі другого дивізіону чемпіонату Європи з хокею на траві. Досі в доробку збірної були два "золота" на рівні третього дивізіону.

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