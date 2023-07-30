Джерело - Суспільне Спорт.
Збірна України з хокею на траві відібралася до олімпійського кваліфікаційного турніру перед Іграми 2024 року.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Відбулося це за підсумками чемпіонату Європи-2023 в другому дивізіоні.
Результати України на Євро-2023:
- 1-й тур: Україна - Португалія 6:3
- 2-й тур: Україна - Ірландія 0:7
- 3-й тур: Чехія - Україна 1:5
- Півфінал: Італія - Україна 3:3 (3:4 Б)
- Фінал: Ірландія - Україна 5:2
В статусі однієї з двох найсильніших команд дивізіону Україна відібралася на олімпійські кваліфікаційні турніри, які в січні проходитимуть в Іспанії та Пакистані.
Українці потраплять до вісімки команд в одному з двох кваліфікаційних турнірів. Для виходу на Олімпіаду збірна муситиме фінішувати в трійці призерів.
Україна вперше виборола медалі другого дивізіону чемпіонату Європи з хокею на траві. Досі в доробку збірної були два "золота" на рівні третього дивізіону.