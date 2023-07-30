Бразильський легкоатлет здав позитивний допінг-тест

Джерело - Суспільне Спорт.

Бразильський легкоатлет Тьягу Браз да Сілва, чемпіон Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, здав позитивну допінг-пробу та відсторонений від змагань.

Про це повідомляє пресслужба підрозділу доброчесності легкої атлетики (AIU).

В організмі Браза виявлено остарін - активну речовину, яка сприяє росту м’язів. Якщо вина бразильця підтвердиться, він може бути дискваліфікований терміном до чотирьох років.

29-річний атлет в 2023 році брав участь у турнірах Діамантової ліги у Стокгольмі та Хожуві. Бразилець планував виступити на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті, який відбудеться у другій половині серпня, проте наразі він відсторонений від змагань.

На ОІ-2016 Браз завоював золоту медаль у стрибках з жердиною. На Олімпіаді-2020 у Токіо він став бронзовим призером.