Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Бельгії та впевнено втримує лідерство у загальному заліку Формули-1 у нинішньому сезоні.
Друге місце посів напарник Ферстаппена Серхіо Перес. Третім фінішував пілот Феррарі Шарль Леклер.
В загальному заліку Макс випереджає Переса на 125 очок.
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться у Нідерландах 27 серпня.
Результати Гран-прі Бельгії:
Загальний залік:
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 314 очок
- 2. Серхіо Перес (Ред Булл) 189
- 3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) 149
- 4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 148
- 5. Шарль Леклер (Феррарі) 99