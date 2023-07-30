Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Бельгії та впевнено втримує лідерство у загальному заліку Формули-1 у нинішньому сезоні.

Друге місце посів напарник Ферстаппена Серхіо Перес. Третім фінішував пілот Феррарі Шарль Леклер.

В загальному заліку Макс випереджає Переса на 125 очок.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться у Нідерландах 27 серпня.

Результати Гран-прі Бельгії:

Загальний залік: