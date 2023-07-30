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Ферстаппен виграв Гран-прі Бельгії

Сьогодні 18:25 127 0
Ферстаппен виграв Гран-прі Бельгії
Фото Getty Images
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Бельгії та впевнено втримує лідерство у загальному заліку Формули-1 у нинішньому сезоні.

Друге місце посів напарник Ферстаппена Серхіо Перес. Третім фінішував пілот Феррарі Шарль Леклер.

В загальному заліку Макс випереджає Переса на 125 очок.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться у Нідерландах 27 серпня.

Результати Гран-прі Бельгії:

Загальний залік:

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 314 очок
  • 2. Серхіо Перес (Ред Булл) 189
  • 3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) 149
  • 4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 148
  • 5. Шарль Леклер (Феррарі) 99
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