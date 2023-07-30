Чоловіча збірна України стала бронзовим призером Кубка претендентів-2023

Українці вперше у своїй історії взяли участь у Кубку претендентів

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу виграла матч за 3-є місце Кубка претендентів-2023, у трьох сетах обігравши Чилі.

Раніше жіноча збірна України з волейболу програла матч за 3-є місце Кубка претенденток команді Колумбії.

Нагадаємо у півфіналі чоловіча команда Україна драматично поступилася Туреччині та втратила шанс зіграти у наступному розіграші Ліги націй.

У серпні-вересні синьо-жовті виступлять на чемпіонаті Європи, а в жовтні команда Крастіньша зіграє у відбірному етапі на Олімпіаду-2024.

Кубок претендентів-2023

Чоловіки

Матч за 3-є місце, 30 липня

Чилі - Україна 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)