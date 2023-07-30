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Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС

У бронзовому фіналі українки програли рахунком 45:32
Сьогодні 14:49 321 0
Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях поступилася Південній Кореї у матчі за третє місце командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.

У бронзовому фіналі українки програли рахунком 45:32.

У складі збірної виступили Ольга Харлан, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

У фіналі збірна Франції зустрінеться з Угорщиною.

Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.

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