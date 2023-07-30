Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях поступилася Південній Кореї у матчі за третє місце командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.
У бронзовому фіналі українки програли рахунком 45:32.
У складі збірної виступили Ольга Харлан, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.
У фіналі збірна Франції зустрінеться з Угорщиною.
Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.
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