Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС

У бронзовому фіналі українки програли рахунком 45:32

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях поступилася Південній Кореї у матчі за третє місце командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.

У бронзовому фіналі українки програли рахунком 45:32.

У складі збірної виступили Ольга Харлан, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

У фіналі збірна Франції зустрінеться з Угорщиною.

Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!