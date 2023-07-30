Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях поступилася Франції у півфіналі командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.
В 1/2 фіналу українки програли рахунком 32:45.
У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.
У фіналі француженки зустрінуться з переможцем пари Угорщина - Південна Корея.
Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.
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