Головне
Кроуфорд нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні 08:27 1330
Збірні Швейцарії та Норвегії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 14:52 436
Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС
Сьогодні 14:49 319
Жіноча збірна України поступилася Франції у півфіналі чемпіонату світу
Сьогодні 13:43 565
Сантьяго переміг Донейра та здобув вакантний WBC в легшій вазі
Сьогодні 12:01 197
Геращенко стала чемпіонкою України зі стрибків у висоту на відкритому повітрі
Сьогодні 11:18 305
Гейджі нокаутував Пуар'є на UFC 291
Сьогодні 08:40 328
Стали відомі арбітри матчу Панатінаїкос - Дніпро-1 у Лізі чемпіонів
Вчора 23:59 685
Збірна України програла Туреччині у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:55 786
Жіноча збірна України програла Франції у півфіналі Кубка претендентів
Вчора 19:44 639
Прямі трансляції

Жіноча збірна України поступилася Франції у півфіналі чемпіонату світу

Українки програли рахунком 32:45
Сьогодні 13:43 565 0
Жіноча збірна України поступилася Франції у півфіналі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях поступилася Франції у півфіналі командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.

В 1/2 фіналу українки програли рахунком 32:45.

У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

У фіналі француженки зустрінуться з переможцем пари Угорщина - Південна Корея.

Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3740
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9715
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17137
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором 4931
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 6563
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 4337
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18985 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11981
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16016
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7613 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25131
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26330