Українки програли рахунком 32:45

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях поступилася Франції у півфіналі командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.

В 1/2 фіналу українки програли рахунком 32:45.

У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

У фіналі француженки зустрінуться з переможцем пари Угорщина - Південна Корея.

Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.

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