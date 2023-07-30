Саладуха: Ми повинні діяти так само, як Харлан

Джерело - Чемпіон.
Рішення Мінмолодьспорту про участь українських спортсменів в змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси в якості "нейтральних" є правильним.
Про це заявила народна депутатка та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха.
"Якщо залишити осторонь емоції, всі ці події свідчать про наступне:
- рішення Мінмолодьспорту про участь українських спортсменів в змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси в якості "нейтральних" є правильним. Прикро лише, що воно не було ухвалено раніше;
- бойкот не повинен шкодити нашим спортсменам. Він може бути активним – так як це зробила Ольга Харлан. Вона перемогла противника і публічно продемонструвала своє ставлення до росіян;
Збірна України з Харлан вийшла у півфінал чемпіонату світу
- так само ми повинні діяти й на інших турнірах і на Олімпіаді в Парижі, якщо росіяни та білоруси все ж туди потраплять. Кожен виступ наших спортсменів має нагадувати про війну в Україні і про те, хто є агресором;
- корупційні російські гроші не всемогутні. Очевидно, FIE хотіла б залишити своє рішення в силі, але обурення світу було настільки великим, що федерація мусила якось зберегти обличчя;
- разом ми є потужною силою і можемо багато що змінити. Головне об’єднатися та цілеспрямовано боротися за справедливість як це було у випадку з дискваліфікацією Ольги Харлан;
- очевидно, це не остання наша битва за чесний некорупційний спорт. Тому спортивний фронт мусить бути завжди активним і готовим відстоювати справжні олімпійські принципи", – написала Саладуха
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