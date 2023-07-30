Збірна України з Харлан вийшла у півфінал чемпіонату світу

Харлан принесла збірній Україні перемогу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до 1/2 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.

В 1/4 фіналу українки перемогли команду США з рахунком 45:44. У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

У півфіналі українська збірна буде змагатися проти Франції, початок – о 12:50 за київським часом.

Раніше Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!