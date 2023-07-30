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Подкопаєва: Харлан - героїня та взірець поведінки українського атлета

Подкопаєва прокоментувала дискваліфікацію Харлан на ЧС
Сьогодні 15:43 976 0
Подкопаєва: Харлан - героїня та взірець поведінки українського атлета
#Лілія Подкопаєва, #Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва підтримала Ольгу Харлан, яку дискваліфікували за відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій після поєдинку на ЧС.

Про це вона розповіла в коментарі Голос Америки Українською.

"По-перше, хочу сказати, що Ольга Харлан – це героїня та взірець поведінки українського атлета на міжнародній арені. По-друге, коли МОК, федерації кажуть, що вони дотримуються якихось принципів, то тоді почнемо від початку: Росія вторглася на територію України й почала неспровоковану війну. А де ж ваші принципи? Що змінилося за рік?

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До тих пір, поки у твою країну не прилетіла ракета чи бомба, у тебе все окей. Але ми повинні тиснути зі всіх боків і доводити, що у нас війна. Як можна потиснути руку вбивцям? Це приклад для всіх українських атлетів з приводу того, як триматися на міжнародній арені", - сказала Подкопаєва.

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