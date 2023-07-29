Головний конкурент Денніса зійшов з дистанції

Джерело - Чемпіон.

Пілот Андретті Джейк Денніс достроково став чемпіоном Формули Е.

Гонщик Енвіжн Нік Кессіді зійшов з дистанції в Лондоні і вибув з гонки за титул.

28-річний Денніс став першим британським володарем титулу в історії Формули E.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Бельгії.

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