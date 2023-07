Пілот Андретті Джейк Денніс достроково став чемпіоном Формули Е.

Гонщик Енвіжн Нік Кессіді зійшов з дистанції в Лондоні і вибув з гонки за титул.

28-річний Денніс став першим британським володарем титулу в історії Формули E.

