Джерело - Чемпіон.
Пілот Андретті Джейк Денніс достроково став чемпіоном Формули Е.
Гонщик Енвіжн Нік Кессіді зійшов з дистанції в Лондоні і вибув з гонки за титул.
28-річний Денніс став першим британським володарем титулу в історії Формули E.
WORLD. CHAMPION. 🏆@JakeDennis19 secures the title at his home race! 🇬🇧@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/eY2pV2sjdX— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023
Нагадаємо, Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Бельгії.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!