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Денніс достроково став чемпіоном Формули Е

Головний конкурент Денніса зійшов з дистанції
Вчора 23:51 179 0
Денніс достроково став чемпіоном Формули Е
#Формула-Е

Джерело - Чемпіон.

Пілот Андретті Джейк Денніс достроково став чемпіоном Формули Е.

Гонщик Енвіжн Нік Кессіді зійшов з дистанції в Лондоні і вибув з гонки за титул.

28-річний Денніс став першим британським володарем титулу в історії Формули E.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Бельгії.

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