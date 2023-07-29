Monte обіграли GamerLegion на старті IEM Cologne 2023

Джерело - Чемпіон.
Monte здобули перемогу над GamerLegion у чвертьфіналі групи А IEM Cologne 2023 з CS:GO
Матч завершився з рахунком 2:0 (16-8, 16-11).
Інший український клуб NAVI проведе свій матч проти MOUZ у групі B.
Три найкращі команди з кожної групи пройдуть у плей-оф: переможець нижньої сітки та друге місце верхньої у перший раунд, а переможець верхньої сітки одразу в другий раунд.
Нагадаємо, гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі.
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