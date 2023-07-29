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Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Бельгії

Результати кваліфікації
Сьогодні 14:29 235 0
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Бельгії

Джерело - Чемпіон.

Відбулась кваліфікація до спринту Формули-1 на Гран-прі Бельгії.

Перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другим прийшов Оскар Піастрі з Макларен, а замкнув трійку Карлос Сайнц з Феррарі.

Спринт розпочнеться о 17:00.

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