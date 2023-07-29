Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Відбулась кваліфікація до спринту Формули-1 на Гран-прі Бельгії.
Перемогу здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другим прийшов Оскар Піастрі з Макларен, а замкнув трійку Карлос Сайнц з Феррарі.
Спринт розпочнеться о 17:00.
🏁 TOP 10 (END OF SQ3) 🏁— Formula 1 (@F1) July 29, 2023
Verstappen
Piastri
Sainz
Leclerc
Norris
Gasly
Hamilton
Perez
Ocon
Russell#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/LlVBJ8laCd
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