FIE замінила рукостискання між фехтувальниками на дистанційне вітання

Це дозволить українцям не наближатися до росіян після матчів

Джерело - La Repubblica.

Міжнародна федерація фехтування оголосила про зміну правил поведінки після матчу.

Про це повідомляє La Repubblica.

На конференції оголосили, що інцидент між Харлан і Смірновою змінить правила фехтування.

Традиційне рукостискання після поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони будуть виступати як нейтральні спортсмени.

Раніше міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.

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