Головне
Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК
Вчора 18:48 948
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
Вчора 21:35 506
Ювентус - виключений з Ліги конференцій
Вчора 20:47 572
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан
Вчора 20:33 1323
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан
Вчора 20:01 355
Ферстаппен виграв кваліфікацію у Бельгії, але стартуватиме з 6 місця
Вчора 19:30 304
Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги
Вчора 19:15 768
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
Вчора 18:57 339
Збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів
Вчора 17:44 522
Збірна Англії здолала Данію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 16:07 901
Прямі трансляції

FIE замінила рукостискання між фехтувальниками на дистанційне вітання

Це дозволить українцям не наближатися до росіян після матчів
Вчора 23:57 291 1
FIE замінила рукостискання між фехтувальниками на дистанційне вітання
#Ольга Харлан

Джерело - La Repubblica.

Міжнародна федерація фехтування оголосила про зміну правил поведінки після матчу.

Про це повідомляє La Repubblica.

На конференції оголосили, що інцидент між Харлан і Смірновою змінить правила фехтування.

Традиційне рукостискання після поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони будуть виступати як нейтральні спортсмени.

Раніше міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9376
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 5402
Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ 5030
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3126
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15295
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3684
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 304485 6
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16216 6
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18972 7
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22515
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38756 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21032