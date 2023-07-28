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НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан

Вадим Гутцайт звернувся до Томаса Баха
Сьогодні 20:01 221 0
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан

Джерело - Чемпіон.

НОК України закликав президента МОК втрутитися у справу з дискваліфікацією Ольги Харлан та запобігти подібним ситуаціям в інших видах спорту.

Про це повідомляє пресслужба національного олімпійського комітету.

Вадим Гутцайт звернувся до Томаса Баха та відзначив, що прийняте Міжнародним олімпійським комітетом рішення не запрошувати НОКи Російської Федерації та Білорусі для участі в Іграх XXXIII Олімпіади в Парижі у 2024 році уможливило участь українських спортсменів у кваліфікаційних змаганнях з усіх видів спорту.

Президент НОК України наголосив при цьому на непоодиноких випадках недотримання або неефективного виконання міжнародними федераціями Рекомендованих умов участі окремих нейтральних спортсменів і допоміжного персоналу з російськими та білоруськими паспортами у міжнародних спортивних змаганнях, затверджених МОКом 28 березня 2023 року.

Висловлено обурення щодо ситуації, яка мала місце під час Чемпіонату світу з фехтування в Мілані, де Анна Смірнова здійснила провокацію проти української шаблістки Ольги Харлан, яку в подальшому  несправедливо було дискваліфіковано.

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