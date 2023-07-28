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Збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів

Матч завершився з рахунком 3:1
Сьогодні 17:44 258 0
Збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у чвертьфіналі Кубку претендентів здолала Китай.

Матч завершився з рахунком 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19).

Кубок претенденток
28 липня, 1/4 фіналу

Збірна України — збірна Китаю 25:19, 25:22, 23:25, 25:19

У півфіналі в суботу 29 липня збірна України зустрінеться з переможцями чвертьфінальної пари Туреччина – Домініканська Республіка.

Раніше жіноча збірна України обіграла Хорватію на шляху до півфіналу Кубка претенденток.

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