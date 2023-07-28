Ферстаппен отримав штраф на Гран-прі Бельгії

Джерело - sport.ua.
Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен отримав 5 позицій штрафу до підсумків кваліфікації Гран-прі Бельгії за заміну коробки передач.
Про це повідомляє Sky Sports.
При цьому Ферстаппен виграв 7 останніх гонок сезону і домінує в чемпіонаті, а Ред Булл перебуває на рекордній переможній серії з 12-ти гонок.
Кожен пілот у сезоні може розраховувати на чотири коробки передач, а Ферстаппен став першим, кому на болід поставили п'ятий елемент, тому гонщик отримає штраф.
Кваліфікація стартує сьогодні о 18:00.
Раніше Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1.