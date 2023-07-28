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Ферстаппен отримав штраф на Гран-прі Бельгії

Кваліфікація стартує о 18:00.
Сьогодні 11:53 141 0
Ферстаппен отримав штраф на Гран-прі Бельгії
#Макс Ферстаппен

Джерело - sport.ua.

Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен отримав 5 позицій штрафу до підсумків кваліфікації Гран-прі Бельгії за заміну коробки передач.

Про це повідомляє Sky Sports.

При цьому Ферстаппен виграв 7 останніх гонок сезону і домінує в чемпіонаті, а Ред Булл перебуває на рекордній переможній серії з 12-ти гонок.

Кожен пілот у сезоні може розраховувати на чотири коробки передач, а Ферстаппен став першим, кому на болід поставили п'ятий елемент, тому гонщик отримає штраф.

Кваліфікація стартує сьогодні о 18:00.

Раніше Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1.

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