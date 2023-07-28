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Тренер Харлан: Чорна картка для Ольги означає 2 місяці дискваліфікації

Наталія Конрад прокоментувала дискваліфікацію Харлан
Сьогодні 08:13 379 0
Тренер Харлан: Чорна картка для Ольги означає 2 місяці дискваліфікації
#Ольга Харлан

Джерело - suspilne.mediа.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан ризикує отримати дискваліфікацію на два місяці після відмови тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Про це розповів головний тренер збірної України з фехтування Наталія Конрад.

"Дійсно, у правилах є таке, що після бою потрібно віддати "салют" і потиснути руку. Але, наприклад, коли були чинними правила щодо COVID-19, то достатньо було дотику зброєю. Це було схвалено правилами FIE. Наскільки мені відомо, 26 липня було екстрене засідання FIE, і вони скасували це правило, нікому про це не сказавши.

Чи було це спеціально? Я думаю, що так. Адже 26 липня зранку на чемпіонаті світу було засідання суддівської колегії, де говорили про те, що завтра 27 липня може бути спроба дискримінувати нас, може бути конфлікт. Суддям дали вказівку бути лояльнішими, тобто якщо на доріжці не все проходить так, як вимагають правила, то потрібно діяти без агресії, не звертати увагу на це.

Після того, як сталася ситуація зі Смірновою, Міжнародна федерація фехтування поставила ультиматум перед Харлан: у разі відмови тиснути руку на неї очікувала б дискваліфікація.

Актуально:   Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE

Учора очікували на рішення Міністерства молоді та спорту України, що нам дозволять виходити фехтувати з "нейтральними" спортсменками, але сьогодні ми всі бачили, що трапилось. Якщо хтось не дуже хоче нас підтримати, то будуть завжди використовувати правила. Вони зараз про це тільки і кажуть. Ольга не потиснула руку, запропонувала зброю "нейтральній" дівчинці, але вона цього не захотіла, залишилась на доріжці, і вони почали писати протест до FIE. Хоч суддя і зафіксував перемогу Ольги, це з'явилось на табло.

Потім пройшов певний час, нас викликали та сказали, що є два шляхи вирішення питання: або ви тиснете руку, або буде дискваліфікація. Звісно, ми намагались пояснити, що це нестандартна ситуація, що мають бути інші шляхи її вирішення. Але я вважаю, що був дуже-дуже великий тиск з боку представників країни-агресорки, і це дуже впливає в цьому випадку.

Ми вже подали протест, тут присутній президент нашої федерації Михайло Ілляшев, написали до Бюро – найвищого органу FIE, але як вони будуть його розглядати і коли, поки що немає розуміння. Однак чорна картка поки що є чинною на два місяці", - відзначила Конрад.

Нагадаємо,  Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан.

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