Кесіль не подолав кваліфікацію чемпіонату світу на дистанції 100 метрів

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Денис Кесіль не подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.
Кесіль посів 41-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 100 метрів.
16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі. Півфінал відбудеться сьогодні, 28 липня. Початок о 14:09.
Нагадаємо Денис Кесіль завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм.
Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Батерфляй. 100 м. Чоловіки
28 липня
Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту.