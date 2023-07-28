Кесіль не подолав кваліфікацію чемпіонату світу на дистанції 100 метрів

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Денис Кесіль не подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Кесіль посів 41-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 100 метрів.

16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі. Півфінал відбудеться сьогодні, 28 липня. Початок о 14:09.

Нагадаємо Денис Кесіль завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм.

Чемпіонат світу з водних видів спорту

Плавання. Батерфляй. 100 м. Чоловіки

28 липня

Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту.