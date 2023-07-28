Головне
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Вчора 23:17 2781
Збірна ПАР не втримала перемогу над Аргентиною: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:18 289
Скрипник: Пропускаємо, а потім дістаємо шашки і давай гасать, як козаки
Сьогодні 00:38 446
Харлан: Ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо - українців
Вчора 23:58 503
Жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Кубка претенденток
Вчора 23:29 678
Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:22 810
Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами
Вчора 21:19 1698
Хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою в кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 20:59 586
Мінспорту опублікувало заяву щодо участі українців у міжнародних змаганнях
Вчора 19:41 445
Тернопільська Нива здолала Буковину: результати матчів 1 туру Першої ліги
Вчора 18:57 709
Прямі трансляції

Кесіль не подолав кваліфікацію чемпіонату світу на дистанції 100 метрів

Сьогодні 07:30 324 0
Кесіль не подолав кваліфікацію чемпіонату світу на дистанції 100 метрів
#Денис Кесіль

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Денис Кесіль не подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Кесіль посів 41-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 100 метрів. 

16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі. Півфінал відбудеться сьогодні, 28 липня. Початок о 14:09.

Нагадаємо Денис Кесіль завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм.

Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Батерфляй. 100 м. Чоловіки
28 липня

Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі 6595
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій 2781
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3131
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14648
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 2652
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ 3017
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31623 3
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77744
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 212878 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 268149
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50890 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10616 2