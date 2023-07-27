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Харлан: Ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо - українців

Українка подякувала за підтримку
Вчора 23:58 198 0
Харлан: Ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо - українців
Фото: Getty Images
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан подякувала за підтримку після дискваліфікації на чемпіонаті світу з фехтування після відмови тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Відповідне відео українка записала в інстаграмі.

"Сьогодні був дуже важкий і дуже важливий день. Те, що сьогодні відбулося, це надає дуже багато запитань, але водночас і дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сімʼї, також тероризує і спорт. Тому, що відбулося сьогодні - те, як і повинно було відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем.

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Тому коли почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку - звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви, ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного, а особливо підтримка від наших бійців, які нас захищають.

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Коли чую це, що я їх мотивую чи цей вчинок замотивував їх - це неможливо передати. Дякую кожному з вас. Дякую кожному бійцю, який нас захищає. Знаєте, ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо - українців. Ніколи. Ніяким рукостисканням. Ніколи. Тому так буде завжди.

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Я, мабуть, що розумію, як всі в цьому світі, в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Але те, що відчуваю від вас всіх - це не передати словами. Дякую кожному. Відчуваю все. Ви в моєму серці. І Слава Україні", - сказала Харлан.

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Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

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