АСЖУ нагородила найкращих атлетів України 2021 та 2022 років

Джерело - АСЖУ.

26 червня, рівно за рік до початку Олімпіади у Парижі, відбулася церемонія вручення нагород Асоціації спортивних журналістів України найкращим атлетам України за 2021 та 2022 роки. Через повномасштабну війну, нагородження, що мало відбутися минулого березня, було вимушено перенесено на 2023 рік.

Захід розпочався зі вступного слова президента АСЖУ Олександра Гливинського та вітального слова Міністра молоді та спорту та Президента НОК Вадима Гутцайта.

– Сьогоднішня наша подія – це ще одна ознака того, що Україна живе, Україна творить, Україна бореться щодня, бо Україна – незламна. Незламна наша нація, незламний й непереможний наш народ, незламні наші воїни, які боронять нашу Свободу на першій лінії зіткнення з нелюдським та ганебним ворогом, незламні волонтери й усі люди, котрі допомагають Українському війську, незламні наші атлети та тренери, які відстоюють інтереси України на міжнародній арені і незламні також українські журналісти – ті, котрі пішли на фронт разом з іншими найкращими українцями – таких із числа спортивних журналістів – двадцять, і ті, котрі висвітлюють події на фронті, і ті, котрі щодня працюють в інформаційних марафонах, і ті, котрі висвітлюють щодня спортивні змагання та події також, – зазначив президент АСЖУ.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

– Напередодні Олімпійських ігор важливо, щоби усі наші атлети, у кого є можливість виступати на чемпіонатах світу та Європи, змагалися, здобували медалі та ліцензії, – зауважив Міністр молоді та спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт, – основне – хочу подякувати українським спортивним журналістам, усій вашій команді за те, що ви працюєте, висвітлюючи спортивні події. І хочу вам побажати, аби вам було багато чого висвітлювати, Ось як тепер на Європейських Іграх, де наші атлети здобули 41 медаль, 21 з яких золота. І було дуже приємно, коли вся країна пишалася, а люди просто вітали один одного. Це важко переоцінити під час жахіття, що відбувається у нашій країні. А наші спортсмени перемагають і підіймають наш прапор. Тож побажаємо нашим атлетам перемоги а вам, повторюся: скільки буде перемог, стільки ви будете висвітлювати, а для нас це буде дуже важливо! Дякую вам за роботу!

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

"Команда 2021 року" – Збірна України з веслування на байдарках та каное

Збірна України з веслування на байдарках та каное створила справжній фурор того року, здобувши три “золота” на чемпіонаті світу, у тому числі – історична перша перемога українських байдарочників в олімпійській четвірці. Найбільш успішною веслувальницею стала Людмила Лузан, котра здобула дві олімпійські медалі, а загалом виборола 13 нагород, 5 з яких золоті, на найпрестижніших змаганнях, включно з чемпіонатами світу та Європи. Загалом збірна України здобула 2021 року 39 медалей на 7 великих міжнародних турнірах, із них 17 – в олімпійських дисциплінах (5 з яких – золоті).

Нагороду на церемонії отримали тренер Юрій Чебан та четвірка байдарочників-чемпіонів світу та переможців Європейських ігор-2023 Іван Семикін, Ігор Трунов, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

"Найкраща атлетка 2021 року" – Людмила Лузан

Людмила Лузан нині наполегливо готується у Полтаві до чемпіонату світу, тому наша видатна каноїстка не змогла приїхати до столиці на церемонію нагородження Однак АСЖУ приїхала до Людмили в гості й вручила їй нагороду найкращої атлетки 2021 року ще до церемонії. Люда якраз завершила чергове тренування на річці Ворскла й, отримавши нагороду, записала відео біля свого переможного каное!

"Тренер 2021 року" – Володимир Шацьких

Наставник олімпійського чемпіона Жана Беленюка та віце-чемпіона Олімпіади Парвіза Насібова Володимир Шацьких, впевнено переміг у цій номінації, однак особисто не зміг отримати відзнаку, оскільки готує свою команду до чемпіонату світу на базі у Заросляку, що під Говерлою.

Відтак приз із рук володаря титулу "Найсильніша людина планети" Василя Вірастюка отримав вихованець тренера Парвіз Насібов.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

Сам же Володимир Шацьких надіслав своє відео-звернення з Карпатських гір.

"Найкращий атлет 2021 року" – Жан Беленюк

Жан Беленюк, з травмою у фіналі Олімпіади у Токіо, зумів здолати свого опонента й здобути золоту медаль, що була єдиною нагородою найвищого ґатунку для України на тих Іграх. Жана Беленюка нагороджував інший олімпійський чемпіон, перший віце-президент УАФ Олексій Михайличенко.

– Я хочу сказати величезні слова подяки, моєму тренеру, Володимиру Шацькому. Я впевнений, що це та людина, яка на 95% зробила, те, що я став Олімпійським чемпіоном. Саме він вселив у мене віру, в те, що я можу це зробити, що мені це під силу, – сказав найкращий атлет 2021 року Жан Беленюк.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

"Команда 2022 року" – збірна України з синхронного плавання.

Збірна синхроністок здобула за 2022-ий рік 15 медалей на дорослих світовому та європейському форумах, а також 4 золоті медалі на юніорському чемпіонаті Європи.

Українські русалки "забрали" все "золото" на чемпіонаті Європи у Римі – 8 нагород найвищої проти та дві золотих і п’ять срібних нагород на чемпіонаті світу у Будапешті!!! Головна тренерка Збірної України з синхронного плавання – Світлана Саїдова, тренерки – Олеся Зайцева та Валерія Меженіна. Нагороду вручили члени Експертної Ради АСЖУ Галина Нечаєва та Геннадій Ніколайчук, забрати свій приз приїхала вся збірна з синхронного плавання.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

“Дуже дякуємо Асоціації спортивних журналістів за те, що визнали нас командою року, а НОК України та пану Міністру, за те, що завжди нас підтримуєте. Ми дуже раді стояти тут, завдяки нашим захисникам, за те, що маємо змогу представляти Україну на змаганнях”, – прокоментувала перемогу в номінації Владислава Алексіїва.

Лідер сезону у стрибках у висоту Ярослава Магучіх (season best – 2.01) цього літа активно виступає в Європі, постійно беручи участь у змаганнях Діамантової Ліги, також Ярослава здобула у червні "золото" Європейських Ігор.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

"Найкраща атлетка 2022 року" – Ярослава Магучіх

Наша рекордсменка продовжує підготовку до головного старту сезону – чемпіонату світу, що відбудеться 19-27 серпня у Будапешті.

Турніри змінюються, як в калейдоскопі, відтак в Ярослави просто немає можливості поки приїхати до України, аби отримати нагороду "Найкращої атлетки 2022 року". АСЖУ передала нагороду в.о. державного тренера з легкої атлетики Олексію Сердюченку, котрий має вручити Ярославі відзнаку АСЖУ на мундіалі в Угорщині!

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

Наша чарівна легкоатлетка надсилає подяку та вітання через онлайн, а ми продовжуємо гаряче вболівати за неї!

"Найкращий тренер 2022 року" – Енвер Аблаєв

Головна перемога минулого року – це срібний тріумф Олександра Абраменка на Олімпіаді. Але, крім цього, вихованці Енвера вибороли ще й чотири медалі різного гатунку на етапах Кубка світу сезону 2021-2022 року, в тому числі із "золотом" Анастасії Новосад, "бронза" Ольги Полюк і ще дві командні "бронзи" тріо у складі Олександра Абраменка, Дмитра Котовського та Анастасії Новосад.

А цього сезону підопічні Енвера Аблаєва ще вище підняли планку, здобувши дві перші нагороди чемпіонату світу в історії українського фристайлу – "бронза" Анастасії Новосад і медаль такого ж гатунку у команді. Дмитро Котовський став другим у заліку Малого Кришталевого глобуса, при цьому перемігши на двох етапах КС, а загалом наші фристайлісти здобули вісім нагород на чемпіонаті світу а етапах Кубка світу.

Найвідоміший підопічний Аблаєва олімпійський чемпіон Олександр Абраменко урочисто піднявся на сцену для того, щоби отримати нагороду для свого тренера – Енвера Аблаєва, згадавши також і важливу роботу іншого тренера Максима Нескоромного.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

"Найкращий атлет 2022 року" – Олександр Абраменко

Олімпійський чемпіон та мультимедаліст Олександр Абраменко отримав нагороду "Найкращого атлета 2022 року", яку йому спільно вручили Міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт та президента АСЖУ Олександр Гливинський.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

"Ви – чемпіон у спорті, але дуже важливо, що Ви також – чемпіон у житті, – зауважив, вітаючи Олександра Абраменка, Вадим Гутцайт, – Ви – вихована, стримана, чесна і порядна людина, тому мені дуже приємно Вас вітати. Також хочу привітати Вашого тренера Енвера Аблаєва, котрий разом з Максимом Нескоромним створив цю команду з нуля й привів до такого розвитку, не маючи при цьому власної бази в Україні". Також президент НОК відзначив усіх тренерів лауреатів двох останніх років, котрі невтомно готують українських чемпіонів.

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

"За три роки до Олімпіади я вважав, що моя перемога на попередніх Іграх, є плюсом. Але, коли я приїхав до Пекіна, то зрозумів, що це лише тягар для мене, – зізнався Олександр Абраменко, – Ігри у Пекіні були дуже важкі. Ми мріяли привезти додому першу нагороду з командних змагань, але вся команда захворіла і дуже швидко мені знадобилося шукати сили для боротьби в індивідуальних змаганнях. І я дуже радий, що у мене це вийшло".

Фото Павла Кубанова, АСЖУ

А щодо нагороди Олександр додав: "Хочу подякувати, тому що кожному спортсмену приємно отримувати визнання, а тим паче, якщо це від Спілки професійних журналістів, то це, взагалі, X2. А ще хочу подякувати нашим захисникам – ЗСУ за те, що у нас така можливість – зустрітися тут і провести такий захід".

Прес-служба АСЖУ