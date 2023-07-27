Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан

Федерація фехтування України оскаржить дискваліфікацію Харлан

Джерело - Чемпіон.

Україна оскаржить дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу через те, що вона не потисла руку росіянці Анні Смирновій.

Про це заявив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев

"Я зараз знаходжусь на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її. Це вже потім почались "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця Ольги Харлан, навіть був призначений суддя на наступний бій.

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Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти. У цьому випадку ми будемо намагатись досягнути того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію", – сказав Ілляшев

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