Пригоров зупинився за крок від історичної медалі у хайдайвінгу на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Українець Олексій Пригоров посів четверте місце у хайдайвінгу на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2023 в японському місті Фукуока.

Перед останнім раундом українець йшов третім і в останній спробі отримав від суддів оцінки 8.0, однак француз Гарі Хант, який боровся з Олексієм за бронзу, отримав оцінки 9.0 і зміг випередити нашого співвітчизника на 3.15 бала (423.15 - 426.30).

На цьогорічному чемпіонаті світу Україна мала усього одного представника у хайдайвінгу - Олексія Пригорова, який змагався у чоловічому турнірі зі стрибків з 27 метрів. Йому ж ледь не вдалося зачепитися за першу в історії України медаль у цьому виді спорту.

Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту.