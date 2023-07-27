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Овчінніков подолав кваліфікацію чемпіонату світу у брасі

Сьогодні 06:22 215 0
Овчінніков подолав кваліфікацію чемпіонату світу у брасі
#Максим Овчінніков

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Максим Овчінніков подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Овчінніков посів 16-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням брасом на дистанції 200 метрів.

16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі. Півфінал відбудеться сьогодні, 27 липня. Початок о 14:43.

Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Брас. 200 м. Чоловіки
27 липня

Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту. 

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