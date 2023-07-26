Зеленський відповів на петицію про зняття санкцій з Parimatch

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням зняти санкційні обмеження з букмекерської компанії Parimatch.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.
Кілька днів тому ця петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
Авторка петиції Ірина Куроп’ятник просила Президента переглянути його указ, згідно з яким Parimatch потрапив до санкційних списків. Нагадаємо, щодо компанії застосували санкції на початку березня цього року.
Зеленський подякував усім підписантам за громадянську позицію та доручив Прем’єр-міністру Денису Шмигалю зайнятися питанням.
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