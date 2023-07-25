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На війні із загарбниками загинув майстер спорту України з веслування

Сьогодні 18:24 265 0
На війні із загарбниками загинув майстер спорту України з веслування

Джерело - Чемпіон.

Український веслувальник Андрій Кіріченко віддав життя за Батьківщину на війні проти російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Федерації академічного веслування України.

Андрій Кіріченко (позивний "Керя") від перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Загинув 15 липня, рятуючи свого побратима. 

Професійно займався академічним веслуванням, майстер спорту. Чемпіон України та учасник чемпіонату світу серед юніорів. 

У захисника залишилася дружина та троє синів, які теж займаються академічним веслуванням. 

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