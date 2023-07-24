Харлан має змагатися з росіянкою Смирновою на старті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з фехтування в Мілані відбулося жеребкування першого раунді змагань на шаблі серед жінок.

Про це повідомляє Fencing Worldwide.

Українка Ольга Харлан на старті турніру має змагатися з росіянкою Анною Смирновою, яка виступає під нейтральним прапором.

Ігор Рейзлін, який на старті мав змагатися з росіянином Вадимом Анохіним, знявся з турніру.

Турнір відбуватиметься з 22 до 25 липня у Мілані. На ньому розігруватимуться очки у світовий рейтинг, який визначатиме путівки на Олімпіаду-2024.

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