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European Gymnastics розгляне питання допуску росіян до змагань

Європейська федерація продовжує засуджувати вторгнення росії в Україну
Сьогодні 18:59 132 0
European Gymnastics розгляне питання допуску росіян до змагань

Джерело - European Gymnastics.

Європейська федерація гімнастики відреагувала на рішення FIG допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє пресслужба European Gymnastics.

European Gymnastics розгляне питання допуску спортсменів з цих країн до європейських змагань на засіданні Генасамблеї, яка відбудеться 1-2 грудня в Болгарії.

Також буде обговорено питання допуску офіційних осіб та персоналу з росії та білорусі.

Європейська федерація продовжує засуджувати вторгнення росії в Україну за підтримки білорусі та солідарна з Україною.

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