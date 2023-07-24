European Gymnastics розгляне питання допуску росіян до змагань

Джерело - European Gymnastics.
Європейська федерація гімнастики відреагувала на рішення FIG допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань.
Про це повідомляє пресслужба European Gymnastics.
European Gymnastics розгляне питання допуску спортсменів з цих країн до європейських змагань на засіданні Генасамблеї, яка відбудеться 1-2 грудня в Болгарії.
Також буде обговорено питання допуску офіційних осіб та персоналу з росії та білорусі.
Європейська федерація продовжує засуджувати вторгнення росії в Україну за підтримки білорусі та солідарна з Україною.
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