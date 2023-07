Матчі NAVI стали найпопулярнішими на BLAST Premier Fall Groups 2023

Визначився рейтинг переглядів матчів на BLAST Premier Fall Groups 2023.

Про це повідомляє Esports Charts.

Усі 5 матчів оновленого складу NAVI з CS:GO потрапили у топ за переглядами.

Найпопулярнішою за кількістю глядачів у піку стала зустріч проти G2 у фінальному раунді стадії Play-In - за нею стежили 496 508 глядачів.

