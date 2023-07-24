Матчі NAVI стали найпопулярнішими на BLAST Premier Fall Groups 2023

Джерело - Чемпіон.
Визначився рейтинг переглядів матчів на BLAST Premier Fall Groups 2023.
Про це повідомляє Esports Charts.
Усі 5 матчів оновленого складу NAVI з CS:GO потрапили у топ за переглядами.
Найпопулярнішою за кількістю глядачів у піку стала зустріч проти G2 у фінальному раунді стадії Play-In - за нею стежили 496 508 глядачів.
The new @natusvincere was the center of attention at @BLASTPremier Fall Groups 2023! 💫— Esports Charts 🇺🇦 (@EsportsCharts) July 23, 2023
🔝 Most Popular Matches:
1️⃣ @G2CSGO vs @natusvincere
2️⃣ @heroicgg vs @natusvincere
3️⃣ @BIGCLANgg vs @natusvincere
More stats:https://t.co/AT5aButRKi#BLASTPremier #CounterStrike #CSGO pic.twitter.com/weCivYLdMM
Нагадаємо, NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final.
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