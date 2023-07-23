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Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані

Україкна стала другою у вправах з обручем і виграла змагання у вправах зі стрічкою
Сьогодні 19:33 374 0
Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані
#Вікторія Онопрієнко

Джерело - Чемпіон.

Українка Вікторія Онопрієнко здобула дві медалі в межах етапу Кубка світу в Мілані.

Онопрієнко завоювала срібло у вправах з обручем. Вона набрала 35,250 балів.

Перемогу здобула Софія Раффаелі з Італії. Дар'я Варфоломеєв з Німеччини стала третьою.

Пізніше у цей же день Вікторія виграла змагання у вправах зі стрічкою, набравши 32,500 балів.

Другою у цій дисципліні стала Боряна Калейн з Болгарії, третьою - Дар'я Варфоломеєв з Німеччини.

Раніше українці здобули чотири медалі на Кубку Європи зі скелелазіння.

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