Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані

Джерело - Чемпіон.
Українка Вікторія Онопрієнко здобула дві медалі в межах етапу Кубка світу в Мілані.
Онопрієнко завоювала срібло у вправах з обручем. Вона набрала 35,250 балів.
Перемогу здобула Софія Раффаелі з Італії. Дар'я Варфоломеєв з Німеччини стала третьою.
Пізніше у цей же день Вікторія виграла змагання у вправах зі стрічкою, набравши 32,500 балів.
Другою у цій дисципліні стала Боряна Калейн з Болгарії, третьою - Дар'я Варфоломеєв з Німеччини.
Раніше українці здобули чотири медалі на Кубку Європи зі скелелазіння.
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