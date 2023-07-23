Ткачук та Рижикова здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2024

Джерело - Суспільне Спорт.
Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова завоювали ліцензії на Олімпійські ігри-2024 у бігу на 400 метрів з бар'єрами.
Це сталося за підсумками етапу Діамантової ліги у Лондоні. Ткачук подолала цю дистанцію за 54,25 с, а Рижикова - за 54,53 с.
Для обох спортсменок цей результат став найкращим у сезоні. Вони також виконали норматив на Олімпіаду в Парижі, який становить 54,85 с.
Раніше Середа здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
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