Ткачук та Рижикова здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2024

Українки виконали норматив на Олімпіаду в Парижі

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова завоювали ліцензії на Олімпійські ігри-2024 у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Це сталося за підсумками етапу Діамантової ліги у Лондоні. Ткачук подолала цю дистанцію за 54,25 с, а Рижикова - за 54,53 с.

Для обох спортсменок цей результат став найкращим у сезоні. Вони також виконали норматив на Олімпіаду в Парижі, який становить 54,85 с.

Раніше Середа здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

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