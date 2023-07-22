Федерація фехтування України прокоментувала скандал на чемпіонаті світу

Джерело - Tribuna.com.
Федерація фехтування України відповіла на запит про ситуацію з чемпіонатом світу, де українські фехтувальниці опинилися у заявці, однак не вийшли на змагання.
Про це повідомляє Tribuna.com.
"Наші спортсмени не братимуть участь у змаганнях, де змагатимуться російські та білоруські спортсмени у відповідності до наказу Мінмолодьспорту з цього приводу.
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При цьому ми продовжуємо шукати варіанти, щоб наші спортсмени продовжували змагатись, і до останнього намагаємось зберігати їх шанси на участь. Відсутність спортсмена в заявці робить неможливим його участь навіть у випадку відсутності російських та білоруських спортсменів", - йдеться у повідомленні.
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