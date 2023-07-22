Музичук взяла участь у рекламі турніру ФІДЕ, яку очолює росіянин

Президентом ФІДЕ є російський політик Аркадій Дворкович

Джерело - Чемпіон.

Українська гросмейстерка Анна Музичук взяла участь у рекламі чемпіонату світу ФІДЕ з рапіду та бліцу 2024 року в Австрії.

Про це повідомляє Chess News.

Разом з нею участь в кампанії бере головний виконавчий директор Еміль Сутовський.

Президентом ФІДЕ є російський політик Аркадій Дворкович, який очолює цю посаду з жовтня 2018 року.

Анна Музычук вместе с близким другом эмилем сутовским участвует в промо-кампании чемпионата мира ФИДЕ по рапиду и блицу 2024 в Австрии.



Ранее кремлёвский посланник дворкович "перетёр" с главой австрийской шахматной федерации Штёттингером, и... https://t.co/tJBrkkAddU pic.twitter.com/kFcgD9afzN — Chess-News Шахматы без цензуры (@Chess__News) July 21, 2023

Нагадаємо, на Кубок світу з шахів заявились 13 українських гравців.

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