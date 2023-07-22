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Музичук взяла участь у рекламі турніру ФІДЕ, яку очолює росіянин

Президентом ФІДЕ є російський політик Аркадій Дворкович
Сьогодні 13:16 361 0
Музичук взяла участь у рекламі турніру ФІДЕ, яку очолює росіянин
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Українська гросмейстерка Анна Музичук взяла участь у рекламі чемпіонату світу ФІДЕ з рапіду та бліцу 2024 року в Австрії.

Про це повідомляє Chess News.

Разом з нею участь в кампанії бере головний виконавчий директор Еміль Сутовський.

Президентом ФІДЕ є російський політик Аркадій Дворкович, який очолює цю посаду з жовтня 2018 року.

Нагадаємо, на Кубок світу з шахів заявились 13 українських гравців.

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