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Бій Мак-Грегор - Чендлер може відбутися на початку 2024 року

Ірландець може провести бій проти Майкла Чендлера
Сьогодні 15:51 329 0
Бій Мак-Грегор - Чендлер може відбутися на початку 2024 року
#UFC, #Конор Мак-Грегор

Джерело - MMAJunkie.

Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Мак-Грегор може провести бій проти Майкла Чендлера.

Про це розповів менеджер ірландця Оді Аттар.

"Зараз ми займаємося до повернення Конора. Він готується, і це найголовніше. Бій з Чендлер має сенс, але є й інші варіанти. Майкл – це той, на кого ми зараз націлені. Ми спробуємо зробити це шоу. Сподіваюся, цей матч буде наступним.

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Ми не можемо виключати бій наприкінці року, але якщо дивитися на те місце, де зараз перебуваємо, але більш реалістично звучить початок наступного", - сказав Аттар.

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