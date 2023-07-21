Бій Мак-Грегор - Чендлер може відбутися на початку 2024 року

Джерело - MMAJunkie.
Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Мак-Грегор може провести бій проти Майкла Чендлера.
Про це розповів менеджер ірландця Оді Аттар.
"Зараз ми займаємося до повернення Конора. Він готується, і це найголовніше. Бій з Чендлер має сенс, але є й інші варіанти. Майкл – це той, на кого ми зараз націлені. Ми спробуємо зробити це шоу. Сподіваюся, цей матч буде наступним.
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Ми не можемо виключати бій наприкінці року, але якщо дивитися на те місце, де зараз перебуваємо, але більш реалістично звучить початок наступного", - сказав Аттар.
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