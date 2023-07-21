Бій Мак-Грегор - Чендлер може відбутися на початку 2024 року

Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Мак-Грегор може провести бій проти Майкла Чендлера.

Про це розповів менеджер ірландця Оді Аттар.

"Зараз ми займаємося до повернення Конора. Він готується, і це найголовніше. Бій з Чендлер має сенс, але є й інші варіанти. Майкл – це той, на кого ми зараз націлені. Ми спробуємо зробити це шоу. Сподіваюся, цей матч буде наступним.