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Іванчуку не дали дозвіл на виїзд з України для участі у Кубку світу

Декілька найкращих світових шахістів підписали відкритий лист на підтримку Іванчука
Сьогодні 14:51 966 0
Іванчуку не дали дозвіл на виїзд з України для участі у Кубку світу
#Іванчук

Джерело - Чемпіон.

Українському гросмейстеру Василю Іванчуку не дали дозвіл на виїзд з України для участі у Кубку світу в Баку.

Про це повідомляє ФІДЕ.

Українець отримав вайлд-кард на участь у цьому турнірі. Іванчуку 54 роки, згідно з законодавством йому потрібен спеціальний дозвіл на виїзд з України, якого він не отримав.

Організатори турніру, Федерація шахів Азербайджану, надіслала офіційний запит українській стороні, але відповіді не отримала.

Щоб вирішити цю ситуацію, декілька найкращих світових шахістів підписали відкритий лист на підтримку Іванчука на ім’я міністра молоді і спорту України Вадима Гутцайта.

Серед підписантів – Магнус Карлсен, Вішванатан Ананд, Хікару Накамура, Фабіано Каруана, Веслі Со та Борис Гельфанд.

Турнір відбудеться з 29 липня до 25 серпня. У заявці на цей КС у чоловічому турнірі заявлено також 12 росіян, які виступатимуть у нейтральному статусі.

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