Українські дзюдоїсти виступлять на етапі Кубка Європи у Німеччині

Турнір стартує 29 липня

У Берліні (Німеччина) 29-30 липня відбудеться черговий етап Відкритого Кубка Європи з дзюдо серед юніорів.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

На турнірі виступлять 322 спортсмени з 29 країн.

Україну представлятимуть Єгор Колодяжний (вагова категорія до 60 кг), Тимофій Сабадаш, Євген Овсюк (обидва - 66 кг), Саїд-Мохамед Халілов (73 кг) та Магомед Хакімов (81 кг), передає Укрінформ.

Турнір у Берліні пройде без участі представників Росії та Білорусі.

Раніше збірна України виграла етап Кубка Європи із дзюдо.