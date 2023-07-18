36-річний воротар буде грати зі своїми колишніми товаришами по команді

Багаторічний голкіпер збірної України і запорізького Мотора Геннадій Комок до румунського Бузау.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо Геннадій є учасником чемпіонатів Європи 2010, 2020 і 2022 років.

З 2015 року Комок виступав за Мотор, в складі якого ставав багаторазовим чемпіоном України, а також грав в плей-офф Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що в румунському клубі грає український напівсередній В'ячеслав Садовий. У минулому сезоні Бузау посів 9 місце в чемпіонаті Румунії.

Також контракт з румунами підписав литовський розігруючий Айденас Малашінскас.