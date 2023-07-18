Джерело - xsport.ua.
Багаторічний голкіпер збірної України і запорізького Мотора Геннадій Комок до румунського Бузау.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нагадаємо Геннадій є учасником чемпіонатів Європи 2010, 2020 і 2022 років.
З 2015 року Комок виступав за Мотор, в складі якого ставав багаторазовим чемпіоном України, а також грав в плей-офф Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що в румунському клубі грає український напівсередній В'ячеслав Садовий. У минулому сезоні Бузау посів 9 місце в чемпіонаті Румунії.
Також контракт з румунами підписав литовський розігруючий Айденас Малашінскас.