Гераскевич: Дізнався, що починається процес позбавлення мого членства в комісії атлетів НОК України

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича хочуть позбавити членства в комісії атлетів НОК України.

Про це заявив сам спортсмен.

"Як думаю, чим завершиться ця історія з паном Бубкою? Я ще додам такі речі, які мені не сподобалися, які мене дуже непокоять. У нас було ще одне засідання комісії атлетів НОК. І нас попросили не розголошувати те, що ми обговорювали, адже це, цитую, "може використати ворог". Не знаю, кого саме вважають ворогом…

Під час засідання комісії атлетів НОК я чув багато критики щодо ЗМІ, що вони брешуть, що вони якісь погані… Я б хотів звернутися до спортсменів, які наважуються це говорити. Українські ЗМІ, серед яких я можу згадати "Трибуну", "Главком", Base of Ukrainian sports, проєкт Watchers, роблять набагато більше для відсторонення від змагань російських та білоруських спортсменів, ніж керівники українських спортивних структур. Це моя власна думка.

Вони збирають бази російських спортсменів, які підтримують війну. ЗМІ підняли питання щодо росіян, які підтримують війну, але перебувають в комісіях МОК. Я організовував пресконференцію зі світовими медіа щодо відсторонення росіян від змагань і саме "Трибуна" допомагала мені її проводити, саме вони допомагали з логістикою, вони модерували цей захід і, на мою думку, він вийшов доволі солідним. В мене, наприклад, язик не повернеться сказати, що наші ЗМІ якісь погані.

Саме вони борються, за те, щоб саме ті спортсмени, які говорять про них такі от речі, виступали на змаганнях, представляли нашу Україну і мали змогу продовжити кар’єру. Дуже шкода, що спортсмени не розуміють, що ЗМІ - це і є наше спілкування з вболівальником. Адже вболівальники і є нашим спонсором, який спонсорує нашу участь в змаганнях.

Чим же закінчиться історія? Я буду, як член НОК, від себе подавати клопотання на етичну комісію, буду подавати клопотання на виконком НОК, я також це буду висвітлювати, тому що я маю на це право.

Чим закінчиться наша історія… Вже є розуміння, що починається процес позбавлення мого членства в комісії НОК України… З їхньої сторони процес вже розпочався.

Скажемо так, незадоволених останніми новинами людей. Я не можу сказати… Знову ж таки хочу залишитися людиною. Мене попросили на останньому нашому засіданні, щоб ми не розголошували інформацію. Я не буду розголошувати. Але я дізнався, що починається процес позбавлення мого членства в комісії атлетів НОК України", - сказав Гераскевич.