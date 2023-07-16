Головне
Алькарас - Джокович: онлайн-трансляція фіналу Вімблдона - LIVE
Сьогодні 16:06 993
Бех-Романчук завоювала срібну медаль на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 18:09 359
Геращенко виграла етап Діамантової ліги
Сьогодні 16:56 485
Начальник Зорі: Стадіон Лівого берега - пріоритетний варіант
Сьогодні 15:31 382
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 13:17 3775
Байло та Есман посіли 9-е місце на чемпіонаті світу у синхронних стрибках
Сьогодні 13:13 259
Гравці збірної України з волейболу невдоволені розміром зарплат
Сьогодні 10:52 2159
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 09:58 2994
Постол достроково програв Родрігесу в 7 раунді
Сьогодні 08:17 995
Петрук та Дорощук здобули срібло на молодіжному чемпіонаті Європи
Вчора 21:03 558
Прямі трансляції

Гераскевич: Дізнався, що починається процес позбавлення мого членства в комісії атлетів НОК України

Сьогодні 17:55 336 0
Гераскевич: Дізнався, що починається процес позбавлення мого членства в комісії атлетів НОК України
#Владислав Гераскевич

Джерело - Главком.

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича хочуть позбавити членства в комісії атлетів НОК України.

Про це заявив сам спортсмен.

"Як думаю, чим завершиться ця історія з паном Бубкою? Я ще додам такі речі, які мені не сподобалися, які мене дуже непокоять. У нас було ще одне засідання комісії атлетів НОК. І нас попросили не розголошувати те, що ми обговорювали, адже це, цитую, "може використати ворог". Не знаю, кого саме вважають ворогом…

Під час засідання комісії атлетів НОК я чув багато критики щодо ЗМІ, що вони брешуть, що вони якісь погані… Я б хотів звернутися до спортсменів, які наважуються це говорити. Українські ЗМІ, серед яких я можу згадати "Трибуну", "Главком", Base of Ukrainian sports, проєкт Watchers, роблять набагато більше для відсторонення від змагань російських та білоруських спортсменів, ніж керівники українських спортивних структур. Це моя власна думка.

Вони збирають бази російських спортсменів, які підтримують війну. ЗМІ підняли питання щодо росіян, які підтримують війну, але перебувають в комісіях МОК. Я організовував пресконференцію зі світовими медіа щодо відсторонення росіян від змагань і саме "Трибуна" допомагала мені її проводити, саме вони допомагали з логістикою, вони модерували цей захід і, на мою думку, він вийшов доволі солідним. В мене, наприклад, язик не повернеться сказати, що наші ЗМІ якісь погані.

Саме вони борються, за те, щоб саме ті спортсмени, які говорять про них такі от речі, виступали на змаганнях, представляли нашу Україну і мали змогу продовжити кар’єру. Дуже шкода, що спортсмени не розуміють, що ЗМІ - це і є наше спілкування з вболівальником. Адже вболівальники і є нашим спонсором, який спонсорує нашу участь в змаганнях.

Чим же закінчиться історія? Я буду, як член НОК, від себе подавати клопотання на етичну комісію, буду подавати клопотання на виконком НОК, я також це буду висвітлювати, тому що я маю на це право.

Чим закінчиться наша історія… Вже є розуміння, що починається процес позбавлення мого членства в комісії НОК України… З їхньої сторони процес вже розпочався.

Скажемо так, незадоволених останніми новинами людей. Я не можу сказати… Знову ж таки хочу залишитися людиною. Мене попросили на останньому нашому засіданні, щоб ми не розголошували інформацію. Я не буду розголошувати. Але я дізнався, що починається процес позбавлення мого членства в комісії атлетів НОК України", - сказав Гераскевич.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 7081
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023 Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023 2994
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 5814
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 4400
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 3775
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12972
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 49867 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38911
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 303737 6
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75405
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18745 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40750