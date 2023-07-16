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Геращенко виграла етап Діамантової ліги

Трійка призерок визначилась на висоті 1,98 м
Сьогодні 16:56 218 0
Геращенко виграла етап Діамантової ліги
#Ірина Геращенко, #Юлія Левченко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко взяла висоту 1,98 м з першої спроби і перемогла у секторі на етапі Діамантової ліги у Польщі. 

Юлія Левченко теж зробила це, але з третього разу, як і австралійка Нікола Оліслагерс. Для Левченко - це найкращий результат сезону. 2,01 м не взяв ніхто. Тож Левченко стала бронзовою призеркою, Оліслагерс - друга.

Також усі три легкоатлетки побили рекорд змагань, який становив 1,97 м. 

Крім того, українки здобули ліцензії на Олімпіаду-2024. 

Катерина Табашник із результатом 1,89 м посіла 8-е місце. 

У цих змаганнях мала брати участь і Ярослава Магучіх, проте її рейс скасували, і вона не стартувала.

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