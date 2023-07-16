Трійка призерок визначилась на висоті 1,98 м

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко взяла висоту 1,98 м з першої спроби і перемогла у секторі на етапі Діамантової ліги у Польщі.

Юлія Левченко теж зробила це, але з третього разу, як і австралійка Нікола Оліслагерс. Для Левченко - це найкращий результат сезону. 2,01 м не взяв ніхто. Тож Левченко стала бронзовою призеркою, Оліслагерс - друга.

Також усі три легкоатлетки побили рекорд змагань, який становив 1,97 м.

Крім того, українки здобули ліцензії на Олімпіаду-2024.

Катерина Табашник із результатом 1,89 м посіла 8-е місце.

У цих змаганнях мала брати участь і Ярослава Магучіх, проте її рейс скасували, і вона не стартувала.