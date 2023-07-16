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Мак-Грегор може продовжити кар'єру в WWE

Менеджер Конора розповів про майбутнє ірландця
Сьогодні 13:16 200 0
Мак-Грегор може продовжити кар'єру в WWE
#UFC, #Конор Мак-Грегор

Джерело - Daily Mail.

Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Мак-Грегор може продовжити кар'єру в реслінгу.

Про це заявив його менеджер Оді Аттар.

"Не можна виключати його перехід в WWE. Думаю, що Конор є не тільки обличчям бійцівської індустрії, він - шоумен та артист. Він може зробити цей перехід заради своєї сім'ї, оскільки вже має чотирьох дітей. Так що цього не можна виключати", - сказав Аттар.

Напередодн Усик запропонував провести бій Мак-Грегору.

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