Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Мак-Грегор може продовжити кар'єру в реслінгу.

Про це заявив його менеджер Оді Аттар.

"Не можна виключати його перехід в WWE. Думаю, що Конор є не тільки обличчям бійцівської індустрії, він - шоумен та артист. Він може зробити цей перехід заради своєї сім'ї, оскільки вже має чотирьох дітей. Так що цього не можна виключати", - сказав Аттар.