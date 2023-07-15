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Гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі

Йдеться про Woro2k, DemQQ, sdy та тренера LMBT
Сьогодні 17:55 309 0
Гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українські Monte отримали дозвіл на виїзд за межі України.

Про це розповів менеджер команди KrizzeN.

"Державні органи дали зелене світло", - сказав KrizzeN.

Йдеться про Woro2k, DemQQ, sdy та тренера LMBT.

Усі вони візьмуть участь у турнірі IEM Cologne 2023. Monte стартуватимуть в плей-ін з матчу проти Imperial.

У травні Міністерство молоді та спорту України опублікувало список спортсменів, які не повернулися з-за кордону після закінчення спортивного заходу.

До нього потрапили 236 осіб, включаючи гравців Monte.

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