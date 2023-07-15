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Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи

Михайло Кохан захистив титул чемпіона Європи U23 з метання молота.
Сьогодні 14:31 365 0
Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи
Фото - gettyimages
#Михайло Кохан

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Кохан став чемпіоном Європи серед молоді у метанні молота.

Кохан з найкращим особистим результатом сезону здобув золото у фіналі. Українець в заключній спробі метнув молот на 77.21 м.

Відзначимо, що дебютний титул чемпіона Європи U23 Кохан здобув у 2021 році в польському Таллінні. Тоді для перемоги Михайлу вистачило п'ятого особистого топрезультату в сезоні - 77.88 метра.

Чемпіонат Європи U23
Метання молота, Фінал
15 липня
  1. Михайло Кохан (Україна) 77.21 метра
  2. Мерлін Гуммель (Німеччина) 75.61
  3. Зюрен Клозе (Німеччина) 73.70

Нагадаємо Кохан став срібним призером Європейських ігор.

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