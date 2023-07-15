Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.
Українець Михайло Кохан став чемпіоном Європи серед молоді у метанні молота.
Кохан з найкращим особистим результатом сезону здобув золото у фіналі. Українець в заключній спробі метнув молот на 77.21 м.
Відзначимо, що дебютний титул чемпіона Європи U23 Кохан здобув у 2021 році в польському Таллінні. Тоді для перемоги Михайлу вистачило п'ятого особистого топрезультату в сезоні - 77.88 метра.
Чемпіонат Європи U23
Метання молота, Фінал
15 липня
- Михайло Кохан (Україна) 77.21 метра
- Мерлін Гуммель (Німеччина) 75.61
- Зюрен Клозе (Німеччина) 73.70
Нагадаємо Кохан став срібним призером Європейських ігор.
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