Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи

Михайло Кохан захистив титул чемпіона Європи U23 з метання молота.

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Кохан став чемпіоном Європи серед молоді у метанні молота.

Кохан з найкращим особистим результатом сезону здобув золото у фіналі. Українець в заключній спробі метнув молот на 77.21 м.

Відзначимо, що дебютний титул чемпіона Європи U23 Кохан здобув у 2021 році в польському Таллінні. Тоді для перемоги Михайлу вистачило п'ятого особистого топрезультату в сезоні - 77.88 метра.

Чемпіонат Європи U23

Метання молота, Фінал

15 липня

Михайло Кохан (Україна) 77.21 метра Мерлін Гуммель (Німеччина) 75.61 Зюрен Клозе (Німеччина) 73.70

Нагадаємо Кохан став срібним призером Європейських ігор.

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