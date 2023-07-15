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Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 06:43 100 0
Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу з водних видів спорту, що нині відбувається в японському місті Фукуока.

В акробатичній програмі груп українки отримали від суддів 227.9200 бала та завершили змагання на третій позиції. Випередити наших дівчат змогли лише представниці Китаю (236.0733) та США (233.9333).

У цьому виді програми нашу країну представляли: Владислава Алексіїва,  Марина Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Фінал в цій дисципліні відбудеться 17 липня. Початок о 13:30.

Напередодні сестри Алексіїви відібралися до фіналу чемпіонату світу-2023 у технічній програмі.

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