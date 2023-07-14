У Сінгапурі заарештували організатора Гран-прі Формули 1

Це відбулося в рамках розслідування про корупційну діяльність міністра транспорту Сінгапуру

Джерело - Racing News 365.

У Сінгапурі було видано ордер на арешт місцевого мільярдера Онг Бенг Сенга.

Про це повідомляє Racing News 365.

Це відбулося в рамках розслідування про корупційну діяльність міністра транспорту Сінгапуру.

Він, а також Онг Бенг Сенг є одними з організаторів Гран-прі Сінгапуру, яке проводиться щороку починаючи з 2008-го.

Гераскевич: Ініціював засідання Комісії атлетів НОК України, де вимагатиму позбавити Бубку членства в комітеті

Проти Онга не було висунуто жодних звинувачень. Зі свого боку, сінгапурський бізнесмен буде співпрацювати зі слідством.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!