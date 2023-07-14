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У Сінгапурі заарештували організатора Гран-прі Формули 1

Це відбулося в рамках розслідування про корупційну діяльність міністра транспорту Сінгапуру
Сьогодні 19:00 224 0
У Сінгапурі заарештували організатора Гран-прі Формули 1
#Формула 1

Джерело - Racing News 365.

У Сінгапурі було видано ордер на арешт місцевого мільярдера Онг Бенг Сенга.

Про це повідомляє Racing News 365.

Це відбулося в рамках розслідування про корупційну діяльність міністра транспорту Сінгапуру.

Він, а також Онг Бенг Сенг є одними з організаторів Гран-прі Сінгапуру, яке проводиться щороку починаючи з 2008-го.

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Проти Онга не було висунуто жодних звинувачень. Зі свого боку, сінгапурський бізнесмен буде співпрацювати зі слідством.

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