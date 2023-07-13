Лузан: Планую боротися за дві ліцензії на Олімпіаду

У серпні в Німеччині українка відстоюватиме два титули чемпіонки світу.

Українська каноїстка Людмила Лузан на чемпіонаті світу з веслування на каное та байдарках планує вибороти дві ліцензії на Олімпійські ігри.

Про це розповіла сама українська спортсменка у коментарі Суспільне Спорт.

"Звичайно, це найважливіші змагання сезону. Путівка на Олімпійські ігри, до яких я йду. Будемо виступати на дистанції 500 метрів з Валерією Теретою. І також на 200 метрів в одиночці. І там, і там боротимуся за ліцензії. Не люблю обіцяти щось наперед. Робитиму все можливе, аби результатом показати, що я можу. Враження від Євроігор-2023? Дуже надихалася, звичайно. На жодних змаганнях я такого не відчувала. Звичайно, [лише] на Олімпіаді – це дуже схожі на Олімпійські ігри змагання. І вражає команда, цей дух: всі підтримують один одного, радіють перемогам, налаштовують. І це додає ще більше сил і мотивації перемагати. Відчула це на собі", – сказала Лузан.

Відзначимо, що світова першість в Дуйсбургу матиме статус олімпійської кваліфікації. Лузан претендуватиме на ліцензії в одиночній 200-метрівці та двійці на дистанції 500 м.

Нагадаємо, НОК України визнав Лузан найкращою спортсменкою червня.