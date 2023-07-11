Прометей підписав дворазову чемпіонку світу

Прометей підсилився перед стартом нового сезону

Жіноча волейбольна команда Прометей підписала догравальницю збірної Сербії Бояну Міленкович.

Про це повідомила пресслужба кам'янського клубу.

Перед стартом нового сезону Прометей підсилив склад догравальницею Бояною Міленкович. Попередній сезон сербська волейболістка провела у румунському Альба Блаж, з яким посіла перше місце у чемпіонаті Румунії.

До клубу із Кам'янського догравальниця перейшла у статусі чинної чемпіонки світу, який Міленкович здобула у 2018 та 2022 році. Окрім цього з національною командою Бояна двічі виграла чемпіонат Європи (2017 й 2019 рік), а також стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор (2020) та Ліги націй (2022).

Бояна Міленкович – не перше підписання Прометея перед стартом сезону. Раніше склад команди поповнили діагональна Олеся Рихлюк та блокуюча Олена Харченко із турецького Чукурова.

Раніше збірна України переграла Швецію і виграла Золоту Євролігу.